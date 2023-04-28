Мошенники оформили кредит на имя жительницы ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Ленинского района попалась на уловки мошенников. Женщина назвала преступникам код из сообщения, и на нее оформили кредит.

65-летней женщине позвонила некая Оксана Николаевна. Она сообщила, что аккаунт пенсионерки на Госуслугах взломали, и теперь у преступников есть доступ к ее счетам.

- Звонившая предложила проверить, не оформлены ли кредиты на имя пожилой женщины. Далее на телефон заявительницы стали приходить сообщения с кодами из разных банков, которые бабушка назвала злоумышленнице. Затем поступило еще одно SMS о том, что на ее имя оформлен кредит в размере 183 998,78 рублей. Данному сообщению пенсионерка не придала значения, так как до этого была уведомлена о том, что доступ к карте заблокирован в связи с подозрительными операциями, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Спустя месяц женщина получила еще одно сообщение, в котором говорилась, что она должна внести обязательный платеж по кредиту в 4 310 рублей. Пенсионерка позвонила в банк, где ее огорошили новостью о том, что на ней действительно висит займ. Деньги сняли через банкомат в Санкт-Петербурге.

Полицейские проводят проверку и в который раз напоминают никому не сообщать коды из сообщений, даже сотрудникам банка.

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