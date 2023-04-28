Из-за неготовности Китая навигацию перенесли в пункте пропуска Покровка в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края
На неопределенный срок перенесли навигацию в пункте пропуска «Покровка». Причина в неготовности китайской стороны.
- По состоянию на среду, 26 апреля, с российской стороны завершилась подготовка инфраструктуры к началу сезона навигации в смешанном пограничном пункте пропуска «Покровка – Жаохэ», - рассказали в минтрансе Хабаровского края.
Сообщалось, что первые паромы начнут ходить по воде со 2 мая, но сегодня планы изменились. Когда начнется навигация, точно пока неясно. В минтрансе пообещали обязательно рассказать об этом позже.
Напомним, в Хабаровском крае изменили расписание и маршруты теплоходов. Причиной этому стал низкий уровень воды в реке Амур. Из-за того, что судна не смогут пройти устья некоторых водных объектов, рейсы решено было принести.
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