Новый арт-объект появился в Биробиджане Фото: правительство ЕАО

В столице Еврейской автономной области появился еще один арт-объект. 28 апреля команда фонда «Территория комфорта» вышла в район Бумагина и начала творить. Рисунки появились на стене между забором МЧС и кафе «Звезда».

- Покрасили стены, перекрыв все нецензурные надписи и повесили 10 картин. Картины нашего художника В.А. Цапа и произведения русских классиков, - рассказали в правительстве ЕАО.

Проект пока не закончен. Здесь планируется сделать все для комфорта жителей: поставить лавочки и оборудовать освещение.

Над арт-объектом работали активисты Федерации бокса, молодая гвардия и депутаты.

Напомним, ранее в Биробиджане начали обновлять дорожную разметку. Работы стартовали на основных улицах города, после их окончания специалисты отправятся на менее популярные дороги.

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