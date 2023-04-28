Новый арт-объект появился в Биробиджане Фото: правительство ЕАО
В столице Еврейской автономной области появился еще один арт-объект. 28 апреля команда фонда «Территория комфорта» вышла в район Бумагина и начала творить. Рисунки появились на стене между забором МЧС и кафе «Звезда».
- Покрасили стены, перекрыв все нецензурные надписи и повесили 10 картин. Картины нашего художника В.А. Цапа и произведения русских классиков, - рассказали в правительстве ЕАО.
Проект пока не закончен. Здесь планируется сделать все для комфорта жителей: поставить лавочки и оборудовать освещение.
Над арт-объектом работали активисты Федерации бокса, молодая гвардия и депутаты.
Напомним, ранее в Биробиджане начали обновлять дорожную разметку. Работы стартовали на основных улицах города, после их окончания специалисты отправятся на менее популярные дороги.
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