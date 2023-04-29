Пассажиры рейсов Хабаровск – Чумикан три дня ждут вылета из-за погоды Фото: пресс-служба аэропорта Хабаровск

Рейсы 417 и 418, которые должны были вылететь из Хабаровска в Чумикан еще 27 апреля, переносят уже третий день. Причиной послужили погодные условия в аэропорту прибытия. Посадочную полосу в Чумикане занесло снегом, что может создать угрозу безопасности при приземлении борта.

- Рейсы 417 и 418 за 27 апреля из Хабаровска в Чумикан перенесены на 30 апреля. Вылет из краевого центра состоится в 09:35, - уточнили в пресс-службе «ХабАвиа».

Расписание вылетов могут меняться в случае ухудшения погодных условий.

Ранее «Аврора» начала продажу билетов из Хабаровска в Мирный. Рейсы будут выполняться с 3 июня по 30 сентября по субботам.

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