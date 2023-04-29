Собачий антитюнинг: животные разворотили «Приус» на Пятой площадке в Хабаровске

Стая собак растерзала припаркованный автомобиль ночью в Хабаровске Фото: @khv_news Фото: Социальные сети

Очевидцы поделились видео в соцсетях, на котором видно, как стая бездомных собак зумами срывает элементы кузова с припаркованной «Тойоты Приус». Сообщается, что «животный вандализм» происходил во дворе одной из многоэтажек на Пятой площадке.

Судя по записи, пять собак сначала умудрились вырвать номерной знак спереди авто, а потом разворотили и бампер. Одно из животных забралось на капот машины, возможно, чтобы отгрызть дворники. Спустя время интерес четвероногих к иномарке поутих и они убежали.

Ранее стаю бездомных собак отравили в Краснофлотском районе Хабаровска. Три трупа животных нашли у рынка Депо-2. Еще один лежал у трамвайных путей.

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