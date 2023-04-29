Ремонт дворов начался в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Комсомольске приступили к ремонту восьми территорий. Всего в городе Юности в 2023 году в порядок приведут 26 объектов. В каждом дворе установят детскую и спортивную площадки, оборудуют места для спокойного отдыха. Дизайны прорабатывались с учетом мнения местных жителей.

- Начало работ по проекту «1000 дворов» воспринимается людьми как долгожданное событие. Программа позволяет реализовывать амбициозные проекты – создавать скверы, объединяя несколько дворов, - сказала Марина Казанцева, представитель общественного совета министерства ЖКХ Хабаровского края.

Благодаря федеральной программе в 2022 году в регионе было отремонтировано 160 объектов. Среди них и уже полюбившиеся комсомольчанам дворовые территории на улицах Орехова, бульваре Юности и проспекте Победы.

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