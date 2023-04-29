27 участков трасс отремонтируют по нацпроекту в Хабаровском крае в 2023 году Фото: минтранс Хабаровского края

В 2023 году в регионе приведут в порядок 27 участков междугородних трасс в рамках гарантийного обслуживания объектов, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Накануне состояние дорожного полотна на этих отрезках были проверены и акты с описанием дефектов переданы подрядчику для устранения.

- Некоторые недостатки становятся заметны только после зимы из-за особенностей климата нашего региона. Гарантия на отремонтированные дороги составляет от двух до пяти лет. В течение этого срока подрядчик устраняет все замечания за свои средства, - сказал Владимир Карпочев, глава отдела реализации национального проекта минтранса Хабаровского края.

В этом году будут проверены дороги, которые ремонтировали в 2019-2022 годах. С приходом весны было обнаружено около сотни дефектов, большая часть из которых уже устранена. Сейчас завершаются работы в селе Федоровка.

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