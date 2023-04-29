Речная навигация открылась в Хабаровске 29 апреля Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске речная навигация в 2023 году началась на два дня раньше срока. Ее должны были открыть 1 мая, но уже 29 апреля первые дачники смогли отправиться к своим участкам на левом берегу Амура.

Пассажиров в этом году ждал приятный сюрприз. На теплоходах обновили салоны: заменили линолеум, обивки сидений. При этом стоимость проезда осталась на уровне 2022-го. Разницу для перевозчика будут компенсировать из краевого бюджета.

- В первую очередь мы должны думать о комфорте для наших пассажиров, чтобы им было приятно находиться в салоне, – сказал Сергей Кравчук.

Гидрологи зафиксировали низкий уровень воды в Амуре, что пока не позволяет теплоходам курсировать по стандартным маршрутам. Некоторые из остановок оказались недоступными для причаливания. Поэтому их временно исключили из схемы движения.

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