Бракованные тесты для измерения глюкозы получили медучреждения Хабаровского края Фото: Прокуратура Хабаровского края

Предприниматель возместит ущерб почти в 30 миллионов рублей за нарушения при исполнении госконтрактов. Наказания для недобросовестного бизнесмена добивается прокуратура.

В рамках исполнения двух государственных контрактов предприниматель поставил в медицинские учреждения тест-полоски для определения уровня сахара в крови. Они предназначались для проведения диагностики у пациентов из числа льготных категорий граждан. Общая стоимость изделий составила свыше 29 миллионов рублей.

Вскоре после поставок тест-систем от пациентов стали поступать жалобы. Результаты экспресс-диагностики не совпадали с измерениями при помощи глюкометров. Росздравнадзор провел экспертизу качества, эффективности и безопасности изделий.

- Проверка показала, что тест-полоски не соответствовали установленным нормам качества, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Получив результаты экспертизы, прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с предпринимателя сумму причиненного ущерба. Решением Арбитражного суда Хабаровского края требования были удовлетворены.

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