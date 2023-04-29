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НовостиОбщество29 апреля 2023 6:00

Бракованные тесты для измерения глюкозы получили медучреждения Хабаровского края

Медицинские товары почти на 30 миллионов рублей обнаружил Росздравнадзор
Александра ЯВИЩЕНКО
Бракованные тесты для измерения глюкозы получили медучреждения Хабаровского края

Бракованные тесты для измерения глюкозы получили медучреждения Хабаровского края

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Предприниматель возместит ущерб почти в 30 миллионов рублей за нарушения при исполнении госконтрактов. Наказания для недобросовестного бизнесмена добивается прокуратура.

В рамках исполнения двух государственных контрактов предприниматель поставил в медицинские учреждения тест-полоски для определения уровня сахара в крови. Они предназначались для проведения диагностики у пациентов из числа льготных категорий граждан. Общая стоимость изделий составила свыше 29 миллионов рублей.

Вскоре после поставок тест-систем от пациентов стали поступать жалобы. Результаты экспресс-диагностики не совпадали с измерениями при помощи глюкометров. Росздравнадзор провел экспертизу качества, эффективности и безопасности изделий.

- Проверка показала, что тест-полоски не соответствовали установленным нормам качества, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Получив результаты экспертизы, прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с предпринимателя сумму причиненного ущерба. Решением Арбитражного суда Хабаровского края требования были удовлетворены.

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