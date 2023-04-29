День безопасности отпраздновали в Хабаровске 29 апреля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Масштабное представление организовали для хабаровчан сотрудники пожарной охраны 29 апреля. На площадке возле арены «Ерофей» отпраздновали День безопасности. Мероприятие было приурочено 374-й годовщине со дня образования пожарной охраны России.

Сначала гости увидели построение служащих. В торжественной обстановке их наградили ведомственными наградами МЧС России, почетными грамотами и благодарственными письмами. После официальной части мероприятия пожарные продемонстрировали свои будни: они показали, с каким задачами им приходится сталкиваться каждый день. Это и тушение пожаров, и ликвидация последствий аварий, и боевое развертывание. Зрители увидели упражнения силового многоборья, выступление кинологов. Был организован даже «пожарный триколор»: из лафетных стволов запустили три разноцветные струи воды, каждая из которых соответствовала цвету флага России. На территории работала выставка современной и раритетной спасательной техники, проводились конкурсы и мастер-классы для детей.

- Мы умеем делать свою работу и для нас это, отчасти, обыденность. Для обычных людей то, что они сегодня посмотрели, покажется сложным. Для нас же это скорее разминка. Физическая подготовка очень важна для пожарных, потому как приходится разбирать строительные конструкции, подниматься на высоту и доставлять туда оборудование, выносить людей из опасной зоны, – рассказал Олег Кондратьев, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вместе с выставкой техники, тематическими площадками на протяжении мероприятия выступали творческие коллективы, работала полевая кухня. За участие в конкурсах детям доставались сладости.

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