В Хабаровске похолодает из-за сильного дождя и ветра 30 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воскресный выходной испортит погода в Хабаровске 30 апреля. Ветер усилится до 6-13 метров в секунду, а его штормовые порывы периодами будут достигать 22 метров в секунду. Усугубит ситуацию сильный дождь. Синоптики считают, что осадки накроют Хабаровск днем. Температура ночью составит 1-3 градуса, а днем она поднимется не выше +5.

Южные районы Хабаровского края также накроют сильные дожди. Скорость ветра достигнет 7-20 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от ноля до +5, а днем от +5 до +10.

Сильный дождь и ветер также разгуляется и в центральной части региона. Максимальная скорость порывов составит 20 метров в секунду. Температура ночью будет от -5 до +5, а днем от +2 до +12.

На северных территориях осадков не прогнозируют. Морозы ночью дойдут до -8, а днем воздух прогреется от ноля до +8. Ветер будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду.

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