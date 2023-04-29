Отказала занять деньги: мужчины вынесли технику из квартиры на глазах у хозяйки в Хабаровске

Двое мужчин ограбили знакомую в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жительница Краснофлотского района стала жертвой своего родственника и его знакомого. Мужчины пришли к ней в квартиру и попросили одолжить 10 тысяч рублей, на что женщина ответила отказом. Тогда «гости» бесцеремонно взяли стоящий на столе телевизор и пошли на выход. Все попытки хозяйки остановить грабителей провалились. Она обратилась в полицию, оценив сумму ущерба в 13 тысяч рублей.
- Задержать подозреваемых удалось в течение дежурных суток. Они оба живут в Центральном районе Хабаровска. У 31-летнего есть судимость за грабежи и мошенничество, а у 36-летнего – за кражи и хищения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Правоохранители нашли украденные телевизор в комиссионке, куда мужчины успели его сдать. Когда расследование закончится, технику вернут владелице.
На подозреваемых завели дело за грабеж. Их водворили с СИЗО. Обоим фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
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