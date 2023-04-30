Сотрудники МЧС празднуют День пожарной охраны в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю провели мероприятия, посвященные празднику. Накануне пожарные в Комсомольске-на-Амуре почтили память коллег, погибших, спасая других людей. В Хабаровске ветераны поздравили сотрудников пожарно-спасательных частей.

Спасатели вспомнили героизм коллег, которые первыми приехали на помощь, когда на Чернобыльской АЭС случилась авария. Не остались не отмеченными героические поступки тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения граждан.

- В память о них сотрудники ведомства возложили цветы к мемориалу рядом с часовней в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», - рассказали в краевом МЧС.

В Хабаровске возле Арены Ерофей провели накануне День безопасности. Он также был приурочен к памятной дате. На мероприятие пришли и спасатели с семьями, и жители города.

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