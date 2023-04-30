Банда за решеткой: заключенный организовал экстремистскую деятельность в колонии Хабаровского края

Банда за решеткой: заключенный организовал экстремистскую деятельность колонии Хабаровского края
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сахалинец организовал деятельность экстремистской организации прямо в исправительном учреждении Хабаровского края. В группировку вошли другие осужденные, отбывающие наказание, а сам фигурант возглавил это сообщество. Как сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, по факту произошедшего заведено уголовное дело.
По данным следкома Хабаровского края, сахалинца привезли в регион для отбывания наказания. Здесь, с 2021 года он организовал преступную деятельность и стал лидером организованной группы из числа осужденных, входящей в состав признанного экстремистским объединения. Преступник на месте управлял подконтрольной ему криминальной средой.
Дело завели по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Сейчас проводят следственные действия - собираются доказательства, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.
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