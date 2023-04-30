К 85-летию Хабаровского края запускают видеопроект от Охотска до Бикина Фото: Кирилл Черных

В Хабаровском крае 1 мая запустят экологический проект под названием «Люби, оберегай Хабаровский край!». Видеопроект приурочен к дню рождения региона, а поучаствовать могут все желающие жители от Охотска до Бикина.

- В первом случае мы говорим о самой северной точке нашего края, во втором - о самой южной. Для этого необходимо прислать видео длительностью до минуты с рассказом о примечательном уголке родной природы и том, как сохранить уникальную дальневосточную флору, - сказали в минприроды края.

Каждый автор может завить в проект не один ролик. Кроме того. ‘mто может быть командная работа. Самые лучшие ролики будут определять каждый месяц. Победители получат ценные призы, а также возможность посетить репетиции рок-группы «Двадцать», и экскурсию на хабаровскую лесосеменную станцию.

Прием заявок пройдет с 1 мая по 30 сентября. Победителей назовут в день края, 20 октября.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.