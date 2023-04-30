В Хабаровске на стадионе «Юность» в Первом микрорайоне стартовали соревнования по футболу. Спортсмены борются за кубок Дальнего Востока, а победители выступят на кубке России. Состязания проходят среди любительских команд из Хабаровска, Владивостока, Дальнереченска и Благовещенска. За главный приз шесть команд будут сражаться неделю. - В Хабаровском крае все больше проводится футбольных турниров среди любителей, повышается интерес к футболу. Стоит отметить и возросшее количество граждан, ведущих здоровый образ жизни. Для каждого из присутствующих здесь сегодня спорт - это норма жизни, - говорит Вадим Шульга, замминистра спорта края. Игры будут проходить 30 апреля, 2,3 и 5 мая. Выходить на поле спортсмены будут в полдень, в 14:30 и в 17:00. В каждый из перечисленных дней будет проходить по три матча. 30 апреля в Хабаровске сильный ветер, дождь и снег. Однако об отмене или переносе турнира пока не сообщалось. При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: WhatsApp: +7 962-223-38-83 Почта: red.habkp@phkp.ru - ВКонтакте; - Одноклассники; - Telegram; - Дзен.