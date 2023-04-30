«АмурФест.Весна» в Хабаровске отменили из-за плохой погоды
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске на 30 апреля были запланированы активности на площади Ленина в рамках проведения «АмурФест.Весна», однако на краевую столицу обрушился снегопад и ветер, в связи с чем мероприятия отменили и перенесли на 1 мая.
- Сегодня работают фотозоны «АмурФест. Весна», можно сфотографироваться с ретро автомобилями и посмотреть видео-концерт, лекторий состоится по расписанию, но по другому адресу, - сообщили в краевом научно-образовательном творческом объединении культуры.
Записаться на лекции необходимо будет заранее по телефону 89144083035. Состоятся они на улице Уссурийский бульвар, 15.
Организаторы также отметили, что встречи с блогерами Yappy и RUTUBE состоятся по старому расписанию, без изменений. Что касается 1 мая, то информации об отмене пока не сообщалось. Вероятно, если погода наладится, все мероприятия состоятся по плану на площади имени Ленина.
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