Рейсы речных трамвайчиков отменили в Хабаровске из-за непогоды Фото: митнтранс края

В Хабаровске 30 апреля разгулялась непогода. За окном сильный снегопад, иногда сменяющийся дождем, а также сильный ветер. Спасатели предупредили жителей районов, оказавшихся под ударом стихии, о необходимости соблюдать меры безопасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Хабаровске остановили работу речных трамвайчиков.

- Внимание пользователей речного транспорта. В связи с неблагоприятными погодными условиями и штормовым предупреждением 30 апреля отменены рейсы по краевым и городским маршрутам, - сказали в минтрансе края.

Что касается рейсов по воде, запланированных на 1 мая, то актуальную информацию о них будут сообщать дополнительно. Пока отмена коснулась только воскресенья, 3 апреля.

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