В Комсомольске после падения ребенка с 4 этажа началась проверка Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае следственное управление СК России начало процессуальную проверку по признакам преступления по ст. «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», после падения ребенка с 4 этажа. Происшествие случилось в Комсомольске-на-Амуре накануне, в заброшенном здании на улице Пендрие, 9.

- По информации следствия, 28 апреля 2023 года 12-летний мальчик играл в заброшенном здании по улице Пендрие в городе Комсомольске-на-Амуре, где, оказавшись на 4 этаже, не удержался и упал с высоты. Ребенок госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в следкоме региона.

Сейчас следствие устанавливает все детали и обстоятельства случившегося. По итогам проверки дадут оценку принятым мерам по консервации здания. Делом также занимается прокуратура города Комсомольска. Как сообщили редакции, мальчик с другом пришли в здание после уроков. Один из них поскользнулся на палке, кувыркнулся и упал вниз. На месте он потерял сознание, скорую вызвал его друг.

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