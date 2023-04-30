Мотоцикл против микроавтобуса: на Колыме 16-летний подросток попал в ДТП фото: ГИБДД Магаданской области

В поселке Сокол Магаданской области произошла дорожная авария. Микроавтобус Тойота Хайс и мотоцикл столкнулись на улице Гагарина. За рулем мотоцикла был 16-летний подросток. Как сообщили в ГИБДД области, в этом ДТП пострадал подросток.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что 57-летний водитель автомобиля Тойота Хайс на пересечении неравнозначных дорог, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом, - рассказали в Госавтоинспекции.

Оба транспортные средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикла пострадал. Авария случилась днем 30 апреля, сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, восстанавливают картину произошедшего.

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