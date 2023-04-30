Молодые дизайнеры Хабаровского края презентовали свои изделия Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в Городском дворце культуры прошел Международный конкурс молодых профессионалов под названием «Трансформация», где участники-дизайнеры представили собственные шедевры. Всего было 23 автора и авторских коллектива. Молодые спецы показали 26 коллекций в номинациях «Прет-а-порте» и «Авангард», и еще 14 коллекций в номинации «Образ».

- Студенты, представившие свои работы, обучаются по специальностям «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Дизайн», «Технология парикмахерского искусства», «Стилистика и искусство визажа», - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Этот проект стал Международным всего за несколько лет. Ранее это был просто студенческий конкурс. Работы выполнялись юными мастерами, материалы были и традиционные, и нетрадиционные. Оценивали создателей известные модельеры и дизайнеры, а также фотографы и работники сферы красоты. Победителем конкурса стала коллекция «Графит» от «Fashiongroup».

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