Кошмар закончится: погода сжалится над Хабаровском 1 мая Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровску пообещали потепление. 1 мая апокалипсис, который случился 30 апреля, закончится. Днем температура в городе поднимется до +14 градусов, снегопада не ожидается, дождя пока тоже не предвидится. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ночью в Хабаровске снег еще будет идти, иногда он будет переходить в дождь, а вот днем уже без существенных осадков.

- В южных районах ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью около 2 градусов тепла, температура днем от +13 до +15 градусов, ветер западный 6-11 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

В Советско-Гаванском районе ночью пройдет небольшой снег, а в остальных районах центральной части края осадков не ждут. Температура ночью до -5 градусов, а днем – до +12. Ветер порывами до 20 метров в секунду.

На севере региона тоже не прогнозируют сильных осадков, за исключением Николаевского и Ульчского районов. Воздух днем прогреется до +8 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.