В Хабаровске нашли пропавшего накануне подростка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
14-летний подросток, который пропал в Краснофлотском районе Хабаровска накануне, найден. Мальчик жив, с ним все в порядке. Второго ребенка пока не нашли, однако работа ведется. По данным ДПСО «Лига Спас», оба мальчика пропали накануне, один в Комсомольске-на-Амуре, второй в краевой столице.
Ориентировки на пропавших опубликовал отряд поисковиков. Какой-либо дополнительной информации об исчезнувших не сообщалось, только лишь приметы и во что были одеты. Пока поиски привели к такому результату, один ребенок нашелся. Второго все еще ищут.
Помимо этого, в регионе продолжаются поиски пропавшего мужчины. 62-летний Павел Пустынцев исчез из поселка Сита, района имени Лазо 20 апреля. Приметы пропавшего - рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. Во что был одет мужчина и куда мог пропасть - не сообщается.
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