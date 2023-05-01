Школы провели большой экологический праздник в Хабаровском крае

Школьникам рассказали о профессиях, которые позволяют заботиться о планете Фото: Правительство Хабаровского края

Школы Хабаровского края присоединились ко Всероссийскому социальному проекту «Зеленая кисточка», в рамках которого дети узнали о проекте «Моя Россия: экологическая карта страны глазами школьников».

Старт программы в регионе дали 24 апреля в средней общеобразовательной школе №85. Участие в ней приняли более 100 детей.

Воспитанники детских домов №4, №5 и №6 прослушали интерактивные лекции и посетили мастер-классы по культурной безопасности, которые прошли 25 апреля.

Местные малые народы также не обошла стороной такая «Зеленая линейка» Команды волонтеров села Верхний Нерген с учениками нанайской школы 27 апреля обсудили экологию и культуру безопасности.

Заключительным этапом стала торжественная линейка в школе «Успех», которая прошла 28 апреля. Детям рассказали о таких профессиях, как инженер-эколог, специалист по охране труда, геолога и провели мастер-класс.

Напомним, уже более пяти лет фонд ранней школьной профессиональной ориентации «Зеленая кисточка» занимается экологическим просвещением среди российских школьников. В 2022 году проект «Моя Россия: экологическая карта страны глазами школьников» вошел в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени».

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