Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с 1 мая

Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с 1 мая Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с праздником Весны и Труда. По словам главы региона, 1 мая объединяет всех, кто на своем рабочем месте помогает созиданию страны.

- Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу: работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику. И вопреки всем вызовам времени Хабаровский край продолжает идти вперёд, – отметил Михаил Дегтярев.

Также глава региона подчеркнул, что благодаря усилиям жителей, в 2022 году объем ВРП превысил планку в один триллион рублей, а уровень безработицы остается одним из самых низких по стране - 0,6 процентов на конце прошлого года.

Кроме того, в Хабаровском крае почти в два раза выросли показатели судостроения, развивается авиационная отрасль, строятся порт Эльга и первая в России частная железная дорога.

В заключении Михаил Дегтярев отметил, что в Хабаровском крае умеют и любят работать.

- Это значит, что мы преодолеем любые испытания!

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