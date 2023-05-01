Сезон работы фонтанов начался в Хабаровске Фото: Telegram/khv_news

1 мая в Хабаровске начался сезон работы фонтанов. Первым из всех включился фонтан на центральной площади города. В летний период для горожан эти объекты являются особым центром притяжения.

Работа фонтанов в городе продлится до 30 сентября. Однако застать водные, световые и музыкальные шоу получится не всегда - оборудование требует технического обслуживания.

Светомузыкальный комплекс нижнего пруда на Уссурийском бульваре будут работать по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням с 19:00 до 22:00. С момента включения они работают один час, после чего перерыв на один час. Профилактика будет проводиться в каждый понедельник месяца.

Фонтаны верхнего пруда на Уссурийском бульваре начнут работу по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 22:00 с техническим перерывом с 20:00 до 21:00. Световое лазерное шоу будет доступно для горожан по пятницам и субботам, которое будет начинаться в 21:30 и продлится до 22:00. Подсветка фонтанов будет включаться одновременно с наружным уличным освещением.

На привокзальной площади также будут работать с 1 мая по 30 сентября. Дни работы фонтанов установлены по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням с 10:00 до 22:00. Музыкальный пешеходный фонтан будет работать ежедневно с 20:00 до 22:00.

Отмечается, что в дождливые и ветреные дни фонтаны работать не будут.

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