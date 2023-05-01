Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил жителей города с 1 мая

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил горожан с 1 мая Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям города со словами поздравлений в честь праздника весны и труда.

- Первомай - это один из самых любимых народных праздников, объединяющих людей разных поколений и вдохновляющих на добрые дела и трудовые свершения, - сказал глава города.

По словам мэра, Хабаровск создавался несколькими поколениями горожан. Но у всех была одна цель - сделать его красивее и комфортнее.

Также было отмечено, что сегодня в краевой столице наблюдается рост экономических показателей. Кроме того, что увеличивается суммарный оборот уже действующих предприятий, в город направляются инвестиции на реализацию различных проектов. Малый и средний бизнес также вносит свой вклад в развитие города.

- Дорогие земляки! От всей души желаю вам, весеннего тепла, энтузиазма, ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть Первомай пройдёт в хорошем настроении в кругу родных и друзей. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и оптимизма, - сказал Сергей Кравчук.

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