Массовое ДТП грузовиков спровоцировало многокилометровую пробку на выезде из Хабаровска

Желтая фура оказалась зажата между двумя грузовиками Фото: Telegram/dps_lazo27

1 мая на автомобильной дороге «Уссури» между поселками Хор и Вяземский произошло массовое ДТП с участием трех большегрузных автомобилей. По ходу движения велись ремонтные работы моста и специально для водителей был создан объезд.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на двух полосах находятся три в ряд грузовика. Восстановить картину дорожно-транспортного могут сотрудники ГИБДД.

Однако обывателю может показаться, что один из грузовиков пошел на обгон и, не успев завершить маневр, оказался зажат между попутным и встречным большегрузами. Также не исключено, что водитель желтой фуры уходил от столкновения из-за отказавших тормозов. Тем не менее, итог один - авария, которая собрала огромную пробку как из Хабаровска, так и в город.

К 15:30 прибывшие на место сотрудники ГИБДД сделали отметки места столкновения и отогнали один из пострадавших грузовиков, чтобы открыть движение по одной полосе. Регулировка трафика производится в ручном режиме.

«КП» - Хабаровск продолжает следить за развитием событий.

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