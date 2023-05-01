Тепло придет в Хабаровский край 2 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край не перестает удивлять его жителей. Погодные причуды то и дело сменяют друг друга. Начало рабочей недели позволит горожанам и жителям районов выдохнуть и не надевать на себя несколько слоев одежды.

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 мая на территории Хабаровска будет преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от +2 до +4 градусов, а днем жителей краевой столицы ожидает потепление от +19 до +21 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 12 метров в секунду. В дневное время ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Южные районы проведут день без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов. Днем температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Ветер будет менять направление с юго-западного на юго-восточное со скоростью от 3 до 14 метров в секунду. Также местами порывы достигнуть 15-20 метров в секунду.

В центральных районах ночью могут быть отрицательные температуры от -3 до +4 градусов. Днем воздух прогреется от +12 до +21 градуса. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью от 3 до 14 метров в секунду.

Северные районы края встретят день без существенных осадков. Ночные заморозки от 0 до -7 сменяться дневными температурами от 0 до +18 градусов. Ветер различных направлений до 14 метров в секунду.

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