Сотрудник салона сотовой связи похитил деньги со счета клиента в Хабаровском крае

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

41-летний житель Хабаровского района обратился в полицию с заявлением о хищении с его банковского счета денежных средств в размере 150 тысяч рублей.

- Мужчина пришел в салон сотовой связи для покупки смартфон в рассрочку. Специалист по продажам помог клиенту оформить заявку на кредитный счет, но из-за технического сбоя указал личный номер телефона, благодаря чему получило доступ к личному кабинету приложения банка пострадавшего, - рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.

Розыскные мероприятия вывели оперативников на 23-летнего жителя села Князе-Волконское. Подозреваемый действительно подтвердил, что помогал клиенту оформить рассрочку для покупки техники.

- По словам подозреваемого, он зашел в собственное приложение банка и увидел там крупную денежную сумму. Решив, что эти средства принадлежат ему, так как ранее сам подавал заявку на кредит в банк, распорядился ими по своему усмотрению.

Следственный отдел ОМВД России по Хабаровскому району завел уголовное дело по статье «Кража». Полицейские арестовали часть имущества потерпевшего, а именно два джойстик и игровую приставку, в счет погашения материального ущерба потерпевшему.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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