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НовостиОбщество1 мая 2023 8:09

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в акции «Подари ребенку дерево»

15 семей получили сертификаты на высадку деревьев
Кирилл ПИРОГОВ
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил 15 сертификатов на высадку деревьев

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил 15 сертификатов на высадку деревьев

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил сквер культурно-спортивного комплекса «Арсеналец», где прошла акция «Подари ребенку дерево».

- Благодарю вас, уважаемые жители Кировского района, за участие в этой акции. С вашей помощью город зеленеет и хорошеет. А самое главное – сегодня вы все семьёй посадите дерево, а ваши дети спустя годы, повзрослев, сами смогут привести уже своих детей и внуков, чтобы показать им подросшие зелёные аллеи, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Заместитель главы Кировского района Юлия Фомина рассказала, что подобная акция проводится уже в третий раз. Весной и осенью 2022 года в ней приняли участие 38 семей, которые высадили саженцы на пересечении улиц Металлистов и Орджоникидзе, Шелеста и Тихоокеанской.

Проект «Подари ребенку дерево» был инициирован правительством Хабаровского края с целью укрепления института семьи. Он реализуется с 2020 года. Инициатива дает возможность молодым родителям посадить дерево в парках и скверах города в честь рождения детей.

Акция распространяется на детей, которые были рождены после 1 января 2021 года до достижения ими трехлетнего возраста. Для участия оба родителя должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянное место проживания в Хабаровске.

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