Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в акции «Подари ребенку дерево»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил 15 сертификатов на высадку деревьев Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил сквер культурно-спортивного комплекса «Арсеналец», где прошла акция «Подари ребенку дерево».

- Благодарю вас, уважаемые жители Кировского района, за участие в этой акции. С вашей помощью город зеленеет и хорошеет. А самое главное – сегодня вы все семьёй посадите дерево, а ваши дети спустя годы, повзрослев, сами смогут привести уже своих детей и внуков, чтобы показать им подросшие зелёные аллеи, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Заместитель главы Кировского района Юлия Фомина рассказала, что подобная акция проводится уже в третий раз. Весной и осенью 2022 года в ней приняли участие 38 семей, которые высадили саженцы на пересечении улиц Металлистов и Орджоникидзе, Шелеста и Тихоокеанской.

Проект «Подари ребенку дерево» был инициирован правительством Хабаровского края с целью укрепления института семьи. Он реализуется с 2020 года. Инициатива дает возможность молодым родителям посадить дерево в парках и скверах города в честь рождения детей.

Акция распространяется на детей, которые были рождены после 1 января 2021 года до достижения ими трехлетнего возраста. Для участия оба родителя должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянное место проживания в Хабаровске.

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