Подростки издевались над пожилой женщиной в Комсомольске-на-Амуре

Подростки преследовали пенсионерку до подъезда дома Фото: скриншот из видео Telegram/Komsagram

Два несовершеннолетних жителя Города юности во дворе домов 46 и 48 на Орджоникидзе объектом своего внимания выбрали 83-летнюю местную жительницу, которая отдыхала на лавочке перед домом. Подростки то и дело старались как-то задеть старушку, выражаясь нецензурной бранью. Когда та решила отправиться домой, юные горожане начали кидать в пенсионерку мяч.

Полиция Комсомольска-на-Амуре уже начала поиск подростков.

- В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на кадрах которой запечатлено некорректное поведение двух подростков по отношению к пожилой женщине в одном из дворов Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе УМВВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители начали проводить проверку по факту размещенной видеозаписи. Сотрудники полиции уже опросили 83-летнюю комсомольчанку. Личности участников устанавливаются.

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