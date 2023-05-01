Подростки издевались над пожилой женщиной в Комсомольске-на-Амуре

Подростки преследовали пенсионерку до подъезда дома Фото: скриншот из видео Telegram/Komsagram
Два несовершеннолетних жителя Города юности во дворе домов 46 и 48 на Орджоникидзе объектом своего внимания выбрали 83-летнюю местную жительницу, которая отдыхала на лавочке перед домом. Подростки то и дело старались как-то задеть старушку, выражаясь нецензурной бранью. Когда та решила отправиться домой, юные горожане начали кидать в пенсионерку мяч.
Полиция Комсомольска-на-Амуре уже начала поиск подростков.
- В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на кадрах которой запечатлено некорректное поведение двух подростков по отношению к пожилой женщине в одном из дворов Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе УМВВД России по Хабаровскому краю.
Правоохранители начали проводить проверку по факту размещенной видеозаписи. Сотрудники полиции уже опросили 83-летнюю комсомольчанку. Личности участников устанавливаются.
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