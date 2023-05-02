Пожарные провели экскурсию для школьников в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС провели познавательную экскурсию для учеников школы № 23. Детям рассказали, чем спасатели занимаются во время дежурства и что делают, когда нет вызовов. Мероприятие прошло в первой пожарно-спасательной части 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Экскурсия началась с осмотра депо, где стоят машины спасателей, какое оборудование в них находится. Школьникам рассказали, как автоцистерны заполняют водой, как ее подключают к пожарным гидрантам. После ребятам показали экипировку пожарного, рассказали, как устроены ее элементы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Продолжилась экскурсия осмотром других помещений пожарно-спасательной части, в том числе центрального пункта связи, где принимаются вызовы. Дети увидели столовую, комнату отдыха, спортзал, учебный класс. В конце встречи прошла фотосессия со спасателями.

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