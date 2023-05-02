14-летний подросток пострадал в аварии на трассе «Колыма» Фото: УГИБДД по Магадану

Сообщение о ДТП поступило в дежурную группу ГИБДД 1 мая. Авария произошла на 19-м километре трассы «Колыма». Правоохранителям сообщили об одном пострадавшем.

26-летняя женщина за рулем «Ниссан Террано» не предоставила преимущества в движении «Хонде Степвагон», которая ехала в попутном направлении. Из-за этого машины столкнулись, а после их «раскидало» в разные стороны.

- В результате аварии пострадал 14-летний пассажир «Хонды», за рулем которой была 51-летняя женщина. На место ДТП была вызвана скорая. Врачи госпитализировали подростка, - рассказали в УГИБДД по Магадану.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП произошло в Хабаровске. Водитель иномарки устроил смертельную аварию на одной из оживленных улиц города.

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