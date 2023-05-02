Грузовик зажало между фурами: авария с тремя большегрузами произошла на трассе «Уссури»

Грузовик с отказавшими тормозами протаранил две фуры в Хабаровском крае Фото: полиция Вяземского района

Авария с тремя большегрузами произошла на трассе А-370 «Уссури» в Вяземском районе. 1 мая примерно в 14:30 на 101-м километре дороги у грузовика «Хино» отказали тормоза. Машина на высокой скорости протаранил две фуры, которые ехали впереди. В результате «Хино» зажало между прицепами двух большегрузов.

- Из-за аварии пришлось временно ограничить движение на участке трассы «Уссури». На месте работают сотрудники ДПС, - рассказали в полиции Вяземского района.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал.

Ранее 14-летний подросток пострадал в аварии на трассе «Колыма». Сейчас Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

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