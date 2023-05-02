Стендап-комик Виктор Комаров выступит в Хабаровске 4 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 мая в Хабаровске с сольным концертом выступит российский стендап-комик Виктор Комаров. Мероприятие пройдет в ДК профсоюзов. Попасть на мероприятие можно будет только в четверг, так как комик проведет в краевой столице всего один день. Дальше в его расписании концерт в Благовещенске 6 мая.

Начало выступления в 19:00. Стоимость билетов варьируется от одной до двух с половиной тысяч рублей. Самые дорогие места - у сцены. Приобрести билеты можно на официальном сайте Виктора Комарова.

Напомним, Виктор Комаров стал постоянным участником ТВ-шоу StandUp на «ТНТ» осенью 2012 года. С тех пор он успешно занимается комедией, выступает с монологами и импровизирует со сцены, взаимодействуя со зрителями.

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