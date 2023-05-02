В мэрии в Хабаровске озвучили расписание праздничных мероприятий для школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

На аппаратном совещании в мэрии Хабаровска озвучили программу праздничных мероприятий для школьников. В 2023 году последние звонки и выпускные у старшеклассников пройдут на несколько дней позже, чем в 2022-м. Программа мероприятий для выпускников в Хабаровске:

- 22 мая - последний звонок для девятиклассников;

- 23 мая - последний звонок для выпускников 11 классов;

- 23 июня - выпускной у старшеклассников.

Единая дата последнего звонка и выпускного в Хабаровске в 2023 году установлена для всех школ. Время проведения линейки руководство каждого учебного учреждения определит индивидуально.

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