В мэрии в Хабаровске озвучили расписание праздничных мероприятий для школьников
Фото: Мария ЛЕНЦ
На аппаратном совещании в мэрии Хабаровска озвучили программу праздничных мероприятий для школьников. В 2023 году последние звонки и выпускные у старшеклассников пройдут на несколько дней позже, чем в 2022-м. Программа мероприятий для выпускников в Хабаровске:
- 22 мая - последний звонок для девятиклассников;
- 23 мая - последний звонок для выпускников 11 классов;
- 23 июня - выпускной у старшеклассников.
Единая дата последнего звонка и выпускного в Хабаровске в 2023 году установлена для всех школ. Время проведения линейки руководство каждого учебного учреждения определит индивидуально.
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