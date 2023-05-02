Активность клещей снизилась в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В 2022 году на выходных, приуроченных к Празднику Весны и Труда, врачи зафиксировали около 30 укусов клещей, а в 2023-м обращений в больницы оказалось на порядок меньше - всего 10. Специалисты объясняют низкую активность кровососов прохладной погодой.

- По-видимому, из-за низких температур многие горожане отказались от поездок на природу, работы на дачах. Но тепло возвращается, а с ним возрастает опасность получить укусы клещей, переносящих различные вирусы, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Защититься от укусов можно, если соблюдать несколько простых правил. На природе нужно носить одежду с длинным рукавом и штанинами, высокие носки, накрывать голову капюшоном, косынкой или шапкой. Лучше выбирать светлые вещи, на которых можно легко обнаружить клещей. Эффективны и аэрозоли от насекомых, которыми можно обработать одежду.

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