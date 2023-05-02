Стоматолог-обманщик: врач из Совгавани спустил деньги пациентки, накопленные на протезы

Стоматолога из Советской Гавани осудят за мошенничество с установкой протезов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

37-летний стоматолог отправится под суд за мошенничество. Он взял у 68-летней пациентки деньги на протезирование зубов, после чего потратил их и не вернул предоплату.

Врач ездил по разным населенным пунктам Хабаровского края и лечил пациентов, которым требовались протезы или импланты. Так он приехал в село Матвеевка, где одна из жительниц обратилась к нему за лечением. Женщина пришла на консультацию, а стоматолог назначил ей установку протезов. Жительница внесла предоплату в 65 тысяч рублей. Кроме того, врач дополнительно одолжил у нее еще 40 тысяч рублей.

Когда назначенный срок установки пришел, женщина заболела и позвонила, чтобы отменить прием. Она отказалась от услуги и попросила вернуть ей предоплату и долг. Однако своих денег назад пациентка не получила. Врач уже успел потратить все средства на аренду квартиры и личные нужды.

- Мужчина подозревается в мошенничестве в сфере оказания стоматологических услуг. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось, мужчина часто приезжал в отдаленные районы для оказания медпомощи местным жителям. За его карьеру это первый эпизод мошенничества с деньгами пациентов. По закону он должен был вернуть деньги по требованию, но не сделал этого.

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