Оплату принимали водкой и сигаретами: «гостиницу» для наркоманов накрыли в Совгавани

Платный наркопритон открыли двое жителей Хабаровского края Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Двое мужчин из Советской Гавани 41 и 29 лет устроили наркопритон в квартире старшего из подельников. Имея знакомых, которые употребляют запрещенные вещества, они предлагали место для принятия наркотиков.

Чтобы скрыть свои личности и избежать контактов с посторонними людьми, «бизнесмены» представлялись всем вымышленными именами. В качестве платы за вход в квартиру они брали алкоголь, сигареты и продукты.

Комната отдыха в наркопритоне Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Посетителям притона мужчины давали в пользование устройства для приготовления наркотиков и их употребления. Также гостям обустроили комнату отдыха с диваном и телевизором. Во время обыска в квартире нашли емкости со следами гашишного масла, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Емкости, в которых готовили наркотики Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

На мужчин завели уголовные дела. Материалы следствия направили в суд для рассмотрения.

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