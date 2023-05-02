Форум наставников прошел в Хабаровске Фото: минобрнауки Хабаровского края
В Хабаровске состоялся межрегиональный форум наставников, в котором приняли участие больше 200 педагогов, представители власти и Агентства стратегических инициатив. Присутствующие обсуждали основные аспекты развития института наставничества в России и Хабаровском крае, изучили лучшие практики в отрасли.
- Это благородный и самоотверженный труд - быть проводником для подрастающего поколения. Для поддержки и развития наставничества в регионе созданы все условия. В 2023 году минимум у 20 процентов обучающихся в крае будут свои наставники, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.
Во время форума состоялась церемония награждения самых активных наставников. Им вручили почетные грамоты и благодарности. Победители конкурса «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края» получили знаки отличия правительства края и дипломы.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru