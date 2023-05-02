Хабаровчан просят активней участвовать в голосовании за территории для благоустройства Фото: Администрация Хабаровска

Продолжается голосование за территории, которые приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В мэрии краевой столицы призывают жителей активнее голосовать за общественные пространства. Чем больше будет участников, тем выше шанс, что городу выделят деньги на обустройство территорий. За прошлую неделю проголосовали почти 30 тысяч человек. Это 53 процента от нужного количества для получения финансирования.

- Призываю всех хабаровчан проявить активность. Это позволит нам обустроить сразу несколько зон отдыха в 2024 году, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Пока в голосовании лидирует сквер по улице Аксенова, который выбрали 4266 человек. На втором месте - сквер возле храма Матроны Московской с результатом 4248 голосов, а на третьем - сквер на Фурманова, отстающий на тысячу голосов. Принять участие в опросе можно на сайте za.gorodsreda.ru.

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