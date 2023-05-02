Обманули сотрудницу банка: жительница Хабаровска хотела подзаработать, а осталась без денег

Мошенники обманули на 281 тысячу рублей сотрудницу банка в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Даже самые осведомленные граждане не застрахованы от хитрых мошеннических уловок. На своем опыте в этом убедилась 24-летняя сотрудница банка из Хабаровска. Женщина занимается обслуживанием премиум-клиентов и, казалось бы, знает все о безопасности счетов и рисков. Но оказалось, что и такие люди могут остаться без сбережений.

В один момент жительница города решила, что ей нужен дополнительный доход. В поисках подработки она получила звонок от мужчины. Он представился сотрудником одного из известных маркетплейсов и предложил работу на удаленке. Дело непыльное: ей будут присылать ссылки на различные товары, а женщине требуется лишь добавлять их в избранное. После того как сотрудница согласилась, ей прислали ссылку на счет. Туда ей нужно было закинуть деньги, тогда откроется доступ к платформе.

У женщины не было таких денег, поэтому она взяла кредит. После этого все средства она скинула на счет звонившего. Ей обещали, что позже все потраченное вернется, а сверху капнет большой доход. Естественно, ни своих денег, ни зарплаты сотрудница больше не увидела, а мужчина пропал со связи и игнорировал ее звонки.

- Необходимо соблюдать осторожность при совершении сделок через интернет, в том числе при рассмотрении предложений о трудоустройстве и подработке. Они поступают и с неизвестных платформ, и лично по телефону. Ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам, предоставлять личную информацию и тем более скидывать свои деньги на чужой счет, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по Хабаровску.

На звонившего лжеработодателя завели уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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