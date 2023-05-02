Боксер из Хабаровска выступит в финале Первенства Европы Фото: КГАУ ЦСПСК Хабаровского края

В Ереване состоялись последние полуфинальные бои первенства Европы по боксу среди юниоров в возрасте 17-18 лет. Одним из победителей стал Алексей Гуков из Хабаровска, который выиграл поединок у Юрия Баблумяна со счетом 5:0.

- Бой был сложный и принципиальный, потому что соперник из Армении, и за него болел весь зал. Я был обязан победить. С соперником никогда не встречался, но мы с тренерами посмотрели несколько его поединков и знали его сильные и слабые стороны. Мы были готовы к его постоянной атаке, а дальше - дело техники. В финале меня ждет грузинский боксер. Знаю, что он финалист прошлогоднего первенства мира, очень техничный. Думаю, что мы справимся, - рассказал Алексей Гуков.

Благодаря победе хабаровчанин сможет выступить в финале первенства Европы по боксу. Земляки болеют за спортсмена и желают ему победы.

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