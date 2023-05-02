«Культурные гастроли» пройдут в Хабаровском крае в мае Фото: Хабаровский краевой музыкальный театр

В 2023 году в рамках «Культурных гастролей» артисты и музыканты лучших культурных учреждений края посетят районы и соседей по ДФО, а в Хабаровске выступят гости из Москвы. Этот проект - часть флагманской инициативы «Край комфортного проживания», который вошел в стратегию развития региона до 2026 года.

- Губернаторский проект позволяет и публике, и артистам получать яркие эмоции. Самое важное – крепнет духовная связь, основанная на лучших достижениях отечественной и мировой культуры, – сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В первой половине мая артисты посетят Вяземский и район имени Лазо. Ансамбль «Дальний Восток» выступит в Мухене, ансамбль «Барокко» – в Переяславке со «Сказками из волшебного сундучка», а в Князе-Волконском краевой музыкальный театр покажет постановку «Принцесса на горошине».

15 мая Дальневосточный академический симфонический оркестр представит программу «Времена танго» в Благовещенске. 16 числа состоится поэтический концерт «Маленький принц».

13 и 14 мая Краевой театр драмы примет гостей из Москвы. В Хабаровске выступят выпускники Театрального училища имени Щепкина со спектаклем по рассказам Шукшина «Живут такие люди».

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