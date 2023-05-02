Виктория Иванова из Магадана прошла в финал телеконкурса «Звезда» Фото: tvzvezda.ru

В третьем этапе Всероссийского вокального конкурса «Звезда – 2023» среди участников оказалась Виктория Иванова из Магадана. Несмотря на безупречное выступление девушки, жюри выбрало другого участника для финала. Но по правилам ТВ-шоу в каждом этапе победителей должно быть двое – одного выбирают судьи, другого – зрители. Так, магаданка смогла победить в народном голосовании.

Эфир с участием Виктории Ивановой показали на ТВ 22 апреля. Она исполнила песню «Летела гагара». Судьи оценили ее выступление на максимально возможные 100 баллов.

Напомним, в конкурсе «Звезда» принимают участие вокалисты со всех регионов России. Каждый из них будет представлять только один исполнитель, дуэт или группа.

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