К международной выставке «Россия» готовятся в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровском крае началась подготовка к выставке-форуму «Россия». Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Указ о проведении мероприятия подписал Владимир Путин.

На выставке субъекты-участники покажут свои достижения в различных областях и поделятся опытом.

- Главная задача - представить Хабаровский край на экспозиции так, чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел. А также показать движение вперед, проекты развития нашей территории, - сказал Михаил Дегтярев.

Уже к ноябрю на площадке ВДНХ в Москве появится павильон Хабаровского края. Здесь в течение нескольких месяцев представители региона будут проводить культурную программу, рассказывая о деятельности субъекта.

Напомним, в мае в Хабаровском крае пройдут «Культурные гастроли». На 2023 год запланировано минимум 110 мероприятий.

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