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НовостиОбщество2 мая 2023 5:56

Технологии будущего: ямочный ремонт дорог достиг нового уровня в Хабаровске

Матрасы прикрывают ямы на дорогах Хабаровска
Александра ЯВИЩЕНКО
Матрасы прикрывают ямы на дорогах Хабаровска Фото: @hab_lif

Матрасы прикрывают ямы на дорогах Хабаровска Фото: @hab_lif

Фото: социальные сети

Настроение хабаровчанам подняла «новая технология» ремонта дорог при помощи подручного хлама. Около дома №16 на Стрельникова яму в асфальте «заделали» старым матрасом, положив сверху покрышку. Фотографией необычной инсталляции посреди проезжей части в своем телеграм-канале поделился Василий Харитонов, депутат Хабаровского района.

- Зато экономно, - иронично шутит один из пользователей в комментариях под постом.

В городских пабликах также пишут, что похожую картину можно увидеть на пересечении Калараша и Краснореченской. Там провал заделали старой автомобильной шиной.

Ранее в администрации Хабаровска рассказали, что в 2023 году в городе отремонтируют 45 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Больше половины из них планируют привести в порядок уже к августу.

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