Спортивные учреждения Хабаровского края стали одними из лучших по стране Фото: минспорта Хабаровского края

Спорткомлексы Хабаровского края приняли участие в престижном всероссийском конкурсе Sports Facilities-2023. Он проводится с 2014 года, премии вручаются за заслуги в области спорта. В этот раз одними из лучших стали учреждения Хабаровского края. Награды вручали в Москве.

Например, Региональный центр развития спорта из Комсомольска-на-Амуре и арена «Ерофей» стали финалистами в номинациях «Открытие года» и «Лучший многофункциональный спортивный объект». Отметили жюри и Дирекцию спортивных сооружений.

- Конкуренция была серьезной, больше 300 современных спортивных центров боролись за звание лучших. Поэтому получить эту награду - престижно и ответственно. Будем стараться держать планку, радовать людей комфортными условиями. Тем более, по поручению Михаила Дегтярева к 2026 году Хабаровский край должен стать спортивной столицей Дальнего Востока, а для этого нужна современная инфраструктура, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта края.

Сейчас в регионе открыты больше трех тысяч спортивных учреждений, физкультурой регулярно занимаются около половины хабаровчан. Пока в Комсомольске строится Центр игровых видов спорта и единоборств, а в Хабаровске - крытый футбольный манеж и Дальневосточный федеральный центр спорта. А на стадионе «Авангард» в Городе юности вовсю идет реконструкция.

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