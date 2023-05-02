Танго военных лет: танцевальная и мультимедийная программа пройдут 9 мая в сквере памятника Морякам-Амурцам

9 мая 2023 года в сквере памятника Морякам-Амурцам города Хабаровска пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта «Танго военных лет». Команда проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представит танцевальную и мультимедийную программу, посвященную Великой Победе.

Жители города смогут не только посмотреть выступление танго, которое подготовили танцоры вместе с жителями Краснофлотского района, но и сами принять участие в танцевальном мастер-классе под руководством Татьяны Мироновой и клуба «Танго мир» с 18:00 до 20:00. Танго в военные годы было одним из самых популярных танцев. Забытые ритмы станут доступными и современному поколению.

Светомузыкальная мультимедийная программа с проекцией на легендарном бронекатере №302 - непосредственном участнике Великой Отечественной войны, с 21:00 до 22:00 станет ярким и зрелищным событием праздничного вечера. Песни и видеоклипы о Великой Отечественной войне напомнят о героическом прошлом нашей страны, сформируют интерес и уважительное отношение к подвигу советского народа.